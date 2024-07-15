От Лиги чемпионов до Ближнего востока: игроком киевского Динамо интересуется клуб из ОАЭ

Скандальный люксембургский футболист Жерсон Родригес близок к переезду в Объединенные Арабские Эмираты. Киевляне не против отпустить игрока.

Клуб из ОАЭ Хор-Факкан заинтересован в подписании вингера киевлян. О подробностях трансфера пока не сообщают.

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Родригес и Динамо

Контракт Жерсона со столичным клубом рассчитан до 2025 года. В мае этого года братиславский Слован разорвал соглашение с футболистом еще до его окончания. В Киев игрок не вернулся.

В Динамо Родригес присоединился в 2019 году из Японии. За футболиста "Джубило Ивата" киевский клуб заплатил 2 миллиона евро. За время своего пребывания в Украине Жерсон успел попасть в целый ряд скандалов.

. Жерсон Родригес лучший бомбардир Люксембурга за всю историю национальной команды.

Жерсон Родригес также уже играл в аренде в Турции, Саудовской Аравии и Словакии, но из-за своего характера нигде долго не задержался. За Динамо вингер сыграл 42 матча во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 1 ассист.