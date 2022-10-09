Жеребьевка отбора Евро-2024: онлайн-трансляция

В воскресенье, 9 октября, сборная Украины получит соперников по отбору на Евро-2024. Трансляция жеребьевки начнется в 13.00.

Чемпионат Европы по футболу в 2024 г. примет Германия. 9 октября в немецком городе Франкфурт-на-Майне состоится жеребьевка отбора Евро-2024. Сборная Украины во время жеребьевки узнает имена соперников, с которыми сыграет за путевку на турнир.

Главное о жеребьевке

В отборе примут участие 53 национальных сборных. Во время жеребьевки их разделят на 10 групп (семь групп по пять команд и три группы по шесть команд)

Германия как хозяйка турнира участия в жеребьевке не принимает. Она получила прямую путевку на Евро-2024

Сборная России участвовать в отборе не будет. Команда и дальше отстранена от международных матчей. Так что и на Евро-2024 ее не будет.

Украина будет в третьей корзине во время жеребьевки. Следовательно, нашими соперниками будут по одной команде из первой, второй, четвертой и пятой корзин. А также из шестой корзины, если наша сборная попадет в группу с шестью командами.

Сборные Украины и Беларуси разведут во время жеребьевки – они не смогут попасть в одну группу. Кроме того, во время церемонии УЕФА будет учитываться еще несколько факторов других участников — политических, географических и организационных.

Онлайн-трансляция жеребьевки отбора Евро-2024