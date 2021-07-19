Ворскла узнала потенциального соперника в Лиге конференций
19 июля 2021 , 15:18Читати новину українською
Источник:24 канал
В понедельник, 19 июля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Лиги конференций. Полтавская Ворскла получила своего потенциального соперника.
С кем сыграет Ворскла в Лиге конференций
В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка третьего раунда отбора нового еврокубкового турнира – Лиги конференций. Украину в этом турнире представят полтавская Ворскла и Колос из Ковалевки.
Узнайте также Шахтер получил первого соперника в квалификации Лиги чемпионов
Полтавский клуб был среди несеянных перед началом жеребьевки. Если Ворскле удастся пройти финский КуПС, то соперником полтавчан станет победитель пары Астана / Арис.
Поединки состоятся 5 и 12 августа. В случае мировой по итогам двух встреч (выездные голы уже не учитываются), команды сыграют дополнительные таймы и серию пенальти.Важно! Победители выходят в раунд плей-офф Пути чемпионов и Основного пути соответственно. Проигравшие прощаются с еврокубками как минимум до следующего сезона