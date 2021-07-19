Ворскла узнала потенциального соперника в Лиге конференций

В понедельник, 19 июля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Лиги конференций. Полтавская Ворскла получила своего потенциального соперника.

С кем сыграет Ворскла в Лиге конференций

В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка третьего раунда отбора нового еврокубкового турнира – Лиги конференций. Украину в этом турнире представят полтавская Ворскла и Колос из Ковалевки.

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Полтавский клуб был среди несеянных перед началом жеребьевки. Если Ворскле удастся пройти финский КуПС, то соперником полтавчан станет победитель пары Астана / Арис.

Поединки состоятся 5 и 12 августа. В случае мировой по итогам двух встреч (выездные голы уже не учитываются), команды сыграют дополнительные таймы и серию пенальти.

Победители выходят в раунд плей-офф Пути чемпионов и Основного пути соответственно. Проигравшие прощаются с еврокубками как минимум до следующего сезона