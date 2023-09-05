Сенсационный львовский Рух получил соперника в Юношеской лиге УЕФА

Чемпион Украины среди команд U-19 львовский Рух узнал соперника в Юношеской лиге УЕФА. В прошлом сезоне подопечные Виталия Пономарева сумели выбить из розыгрыша турнира несколько титулованных команд.

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Юношеской лиги УЕФА. Львовский Рух, который выиграл чемпионат среди юношеских команд U-19, начнет турнир через Путь чемпионов.

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В первом раунде юниоры Руха встретятся с Сараево из Боснии и Герцеговины. Базовая дата первого поединка – 4 октября. Номинальным хозяином станет украинская команда. Ответный матч состоится 25 октября в Сараево.

Если Рух по сумме двух матчей обыграет соперника, в следующем раунде встретится с победителем пары Фамаликан (Португалия) – Мидтьюлланн (Дания). Матчи запланированы на 8 и 29 ноября.

Что дальше

Победитель второго раунда выходит в стадию плей-офф. Там команды сыграют один матч на выбывание. В стыковых матчах 8 победителей второго раунда Пути чемпионов встретятся с 8 командами, которые займут вторые места в группах Пути Лиги чемпионов.

Победители плей-офф выходят в 1/8 финала, где их будут ждать 8 победителей групп Пути ЛЧ. Полуфиналы и финал Юношеской лиги пройдут в одном городе в формате финала четырех.

Как Рух U-19 играл в прошлом сезоне

Напомним, что в сезоне 2022/23 юниоры Руха дебютировали в еврокубках. В первом раунде львовяне прошли польский Заглембе (1:0, 0:0). В следующем сенсационно деклассировали турецкий Галатасарай (дважды по 3:1). В плей-офф раунде подопечные Виталия Пономарева в серии послематчевых пенальти выбили миланский Интер. А в стадии 1/8 финала минимально уступили Милану (0:1).

Отметим, другой представитель Украины в Юношеской лиге УЕФА донецкий Шахтер начнет выступление с группового раунда. Первый матч юниоры "горняков" сыграют 20 сентября против сверстников из команды Порту.

. В нынешнем сезоне Рух U-19 тренирует Михаил Дячук-Ставицкий. В чемпионате Украины среди команд U-19 львовяне лидируют после шести сыгранных туров.