Жеребьевка финального турнира Евро-2024: где и когда смотреть онлайн-трансляцию

В субботу, 2 декабря, в немецком Гамбурге состоится официальная церемония жеребьевки чемпионата Европы-2024. В финальном раунде континентального первенства примут участие 24 сборные.

В настоящее время известен 21 из 24 участников финального турнира. Еще три сборные определятся по итогам матчей плей-офф, которые пройдут в марте 2024 года. Команда Сергея Реброва тоже может оказаться среди участников Евро-2024, пишет 24 Канал.

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Где и когда состоится жеребьевка

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в Эльбской филармонии Гамбурга. Церемония начнется в 19.00 по киевскому времени.

Гамбург – один из десяти городов хозяев ЧЕ-2024. В нем пройдут четыре матча группового раунда и один из четвертьфиналов.

Как будет проходить жеребьевка

Все команды распределены на четыре корзины в соответствии с их результатами на групповом этапе квалификации. Сборная Германии посеяна в первой корзине, но "Бундестим" не будет участвовать в жеребьевке. Хозяева чемпионата Европы автоматически попали в группу А.

Три будущих победителя плей-офф попали в четвертую корзину. Среди них может оказаться сборная Украины. Команда Реброва будет бороться за путевку через Путь В.

Корзины посева для жеребьевки

Корзина 1: Германия (хозяева), Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия.

Германия (хозяева), Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия. Корзина 2: Венгрия, Дания, Албания, Румыния, Турция, Австрия.

Венгрия, Дания, Албания, Румыния, Турция, Австрия. Корзина 3: Шотландия, Словения, Словакия, Чехия, Нидерланды, Хорватия.

Шотландия, Словения, Словакия, Чехия, Нидерланды, Хорватия. Корзина 4: Сербия, Италия, Швейцария, победитель плей-офф A, победитель плей-офф B, победитель плей-офф C.

Где смотреть онлайн жеребьевка Евро-2024

В Украине ни один телеканал или ОТТ-платформа не будет транслировать событие в прямом эфире. За церемонией жеребьевки можно будет следить на официальном сайте УЕФА и в приложении "UEFA EURO 2024".

Также состав групп финальной части Евро-2024 будет публиковаться в этой обновленной новости.

Результат жеребьевки Евро-2024

Группа А: Германия, Венгрия, Шотландия, Швейцария

Германия, Венгрия, Шотландия, Швейцария Группа В: Испания, Албания, Хорватия, Италия.

Испания, Албания, Хорватия, Италия. Группа С: Англия, Дания, Словения, Сербия

Англия, Дания, Словения, Сербия Группа D: Франция, Австрия, Нидерланды, победитель плей-офф A

Франция, Австрия, Нидерланды, победитель плей-офф A Группа Е: Бельгия, Румыния, Словакия, победитель плей-офф B

Бельгия, Румыния, Словакия, победитель плей-офф B Группа F: Португалия, Турция, Чехия, победитель плей-офф C

Финальный турнир Евро-2024 состоится в 10 городах Германии: Берлин, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт. Матчи будут проходить с 14 июня по 14 июля.