Украинские арбитры будут работать на матче женского чемпионата мира по футболу 2023

Две украинские арбитра получили назначение на матч группового этапа чемпионата мира по футболу среди женщин между сборными Нидерландов и Португалии.

Матч между сборными Нидерландов и Португалии на женском ЧМ-2023 состоится 23 июля в новозеландском городе Данидин и начнется в 10.30 по киевскому времени. Для обеих команд это будет первый матч на турнире.

К теме Анонс женского чемпионата мира-2023: все, что нужно знать о турнире и кто является фаворитом

Обе команды на поле выведет интернациональная судейская бригада во главе с украинкой Екатериной Монзуль. На линии ей будет помогать еще одна украинка Марина Стрелецкая. Также линейным арбитром будет полька Паулина Барановская. Четвертый арбитр – Мариам Маркотт из Канады.

Чемпионат мира по футболу 2023 года среди женщин стартовал 20 июля. В этот раз турнир принимают две страны – Австралия и Новая Зеландия.

На ЧМ-2023 выступают 32 сборные. Действующими чемпионками является сборная США, которая в общей сложности четырежды выигрывала турнир.