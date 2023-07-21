Матч між збірними Нідерландів та Португалії на жіночому ЧС-2023 відбудеться 23 липня в новозеландському місті Данідін і розпочнеться о 10:30 за київським часом. Для обох команд це буде перший матч на турнірі.

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Обидві команди на поле виведе інтернаціональна суддівська бригада на чолі з українкою Катериною Монзуль. На лінії їй допомагатиме ще одна українка Марина Стрілецька. Також лінійною арбітеркою буде полька Пауліна Барановська. Четверта арбітерка – Маріам Маркотт з Канади.

Чемпіонат світу з футболу 2023 серед жінок стартував 20 липня. Цього разу турнір приймають дві країни – Австралія та Нова Зеландія.

На ЧС-2023 виступають 32 збірні. Чинними чемпіонками є збірна США, яка загалом чотири рази вигравала турнір.