Украинские баскетболистки – серебряные призерки чемпионата мира

Завершился чемпионат мира-2023 по баскетболу среди спортсменов с нарушением слуха. Женская сборная Украины возвращается домой с медалями.

На соревнованиях в греческом Ираклионе украинские баскетболистки завоевали серебряные награды на чемпионате мира для спортсменов с изъянами слуха. Украинки одержали 5 побед в 6 матчах.

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Сверхуспешный турнир от несокрушимых спортсменок В групповом раунде украинская сборная победила спортсменок из Греции (66:45), 3-х разовых чемпионок мира сборную США (73:71) и Польшу (67:40). В четвертьфинале наша команда уверенно одолела Кению (63:23), а в драматическом полуфинале с разницей лишь в 1 очко обыграла сборную Греции (55:54). Сразу 25 очков в этом невероятном матче набрала Елена Хороших. И только в финальном матче сборная Украины потерпела единственное поражение на турнире, уступив титулованной команде США со счетом 62:88.

Призерки соревнований / ФБУ Призерки соревнований / ФБУ Лидерами нашей команды на мировом первенстве стали Ксения Афансьева (13.8 очка, 9.5 подбора, 6.8 передачи), Елена Огородникова (9.8 очка, 11.2 подбора, 5.2 передачи) и Елена Хороших (16.0 очка, 8.0 подбора). Вместе с ними медалистками соревнований стали: Полина Солодивник, София Исенко, Анна Сивакова, София Швайко, Анастасия Бородина, Юлия Броницкая, Екатерина Черныш и Валерия Калмыкова.

Медалистки чемпионата мира