Сразу три золотые медали: женская сборная Украины по боксу заняла второе место на чемпионате Европы

Украинская женская сборная показала лучший результат в своей истории, одержав 6 медалей на чемпионате Европы, проходившем в Черногории.

С 11 по 23 октября в Черногории в Будве проходил чемпионат Европы по боксу среди женщин. По итогам соревнований женская сборная Украины завоевала на турнире 6 медалей – 3 золотые, 1 серебряную и две бронзовые.

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Золото: Татьяна Коб (до 52 килограммов), Анастасия Ковальчук (до 54 килограммов), Мария Ловчинская (свыше 81 килограмма).

Серебро: Мария Бова (до 63 килограммов).

Бронза: Анастасия Черноколенко (до 75 килограммов), Раиса Пискун (до 81 килограммов).

Золотые награды Татьяны Коб, Анастасии Ковальчук и Марии Ловчинской на чемпионате Европы среди женщин, добытые впервые с 2014 года.

В командном зачете украинки стали вторыми. У лучшей команды турнира – ирландок тоже 3 золота, однако на одну серебряную награду больше. Тройку сильнейших замкнули представительницы Болгарии.