Все в собственных руках: женская сборная Украины по баскетболу узнала соперниц в отборе к Евро

Украинский коллектив ждет квалификации к континентальному турниру. "Сине-желтые" сами будут ковать свою судьбу.

Женская сборная Украины по баскетболу узнала оппоненток по отбору на Евробаскет-2025. "Сине-желтые" трижды участвовали на соревнованиях в своей истории, пишет 24 Канал.

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Шансы есть

Украинские девушки заочно познакомились со своими будущими соперницами, которые сразятся с нашей командой по правой выступать на Евробаскете-2025. Таким образом, женская сборная Украины попала в квартет G, где сыграет с Сербией, Португалией и Северной Македонией. Интересно, что "сине-желтые" жеребковались из 4-й корзины (команды из идентичного кошеля образовали группы с коллективами 1-й, 5-й и 8-й корзин).

Следует отметить, что прямую путевку на женский континентальный турнир, который состоится в Греции, Чехии, Германии и Италии в июне 2025-го года, получат победители групп, а также четыре лучших коллектива, которые займут вторые места. Напомним, что отбор будет продолжаться в три "окна" – ноябрь 2023-го года, ноябрь 2024-го и февраль 2025-го года.

Группы отбора в Евробаскет-2025 / ФИБА

Четыре страны-хозяйки Евробаскета-2025 образовали отдельную группу. Греция, Чехия, Германия и Италия уже имеют гарантированные места на турнире, поэтому будут только соревноваться за зачетные баллы в рейтинге ФИБА.

Напомним, что женские сборная Украины трижды принимала участие в Евробаскете, а именно в 2003-м, 2017-м и 2019-м. Первый и последний раз "сине-желтым" не удалось преодолеть групповой этап, поэтому они завершили выступления на ранней стадии. В 2017-м украинки заняли 2-е место в квартете (Испания, Венгрия, Чехия), что гарантировало им плей-офф раунд. Но вот в 1/8 финала соревнований сборная Украины уступила Словакии (68:82).