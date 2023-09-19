Жіноча збірна України з баскетболу дізналась опоненток у відборі на Євробаскет-2025. "Синьо-жовті" тричі брали участь на змаганнях у своїй історії, пише 24 Канал.

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Шанси є

Українські дівчата заочно познайомились зі своїми майбутніми суперницями, які поборються із нашою командою за правою виступати на Євробаскеті-2025. Таким чином, жіноча збірна України потрапила до квартету G, де зіграє із Сербією, Португалією та Північною Македонією. Цікаво, що "синьо-жовті" жеребкувались із 4-го кошика (команди з ідентичного кошеля утворили групи з колективами 1-го, 5-го та 8-го кошиків).

Варто відзначити, що пряму путівку на жіночий континентальний турнір, який відбудеться у Греції, Чехії, Німеччині та Італії у червні 2025-го року, отримають переможці груп, а також чотири найкращі колективи, котрі посядуть другі місця. Нагадаємо, що відбір триватиме у три "вікна" – листопад 2023-го року, листопад 2024-го року та лютий 2025-го року.

Групи відбору до Євробаскету-2025 / ФІБА

Цікаво. Чотири країни-господарки Євробаскету-2025 утворили окрему групу. Греція, Чехія, Німеччина та Італія уже мають гарантовані місця на турнірі, тому лише змагатимуться за залікові бали в рейтинзі ФІБА.

Нагадаємо, що жіночі збірна України тричі брала участь у Євробаскеті, а саме у 2003-му, 2017-му та 2019-му. Перший та останні раз "синьо-жовтим" не вдалось подолати груповий етап, тому вони завершили виступи на ранній стадії. У 2017-му українки зайняли 2-ге місце у квартеті (Іспанія, Угорщина, Чехія) що гарантувало їм плей-офф раунд. Та от в 1/8 фіналу змагань збірна України поступилась Словаччині (68:82).