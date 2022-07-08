Футболистки сборной Англии попросили Nike изменить традиционную форму из-за менструаций

Женская сборная Англии по футболу стартовала на чемпионате Европы-2022. После победного матча девушки подняли важный вопрос по комплекту формы.

Важная просьба по комфорту

В стартовом матче Евро-2022 против Австрии английские футболистки сыграли в белой форме. Такой выбор цвета экипировки не слишком устраивает самих игроков.

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По словам нападающей английской сборной Бетани Мид, белая форма нравится ей и ее партнершам по национальной команде. Но она нецелесообразна во время менструации.

Английские футболистки попросили технического спонсора сборной Nike сменить традиционный цвет формы. Девушек беспокоят не столько футболки, сколько шорты белого цвета. Что не очень удобно в такой женский период. Англичане надеются, что партнер одобрительно отреагирует на их просьбу.

Относительно стартового матча Англия праздновала минимальную победу над Австрией 1:0. Единственный гол во встрече забила как раз автор комментария Бетани Мид. Сделала она это на 16-й минуте поединка.

Англия и Норвегия, тоже попавшая в группу "А", стартовали на чемпионате Европы по победе. Норвежки разгромили Северную Ирландию – 4:1.

После первого тура Австрии и Северной Ирландии нет, чем похвастаться – баранки в активе.

К слову, 11 июля на футбольном поле встретятся Англия и Норвегия. Начало матча в 22:00 по Киеву. Напомним, что Англия является хозяйкой футбольного праздника. Матчи проходят на 10 стадионах в 8 городах. Евро-2022 продлится до конца июля.