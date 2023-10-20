Жеребьевка женской Лиги чемпионов 2023-2024: состав групп, формат турнира, топ-команды
16 женских команд со всей Европы сразятся за звание лучшей на континенте. Наибольшее представительство у Франции (3 клуба), тогда как все представители Украины уже вылетели.
Недавно определились все участники групповой стадии женской Лиги чемпионов 2023-2024. Участие в квалификации приняли две украинские команды, которые не пробились в основную стадию.
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Состав групп на сезон 2023-2024
Вицечемпион Украины Кривбасс вылетел на первом же сопернике (0:4 от Парижа). Ворскла смогла пройти эстонскую Флору (4:3) и хорватский Осиек (3:0).
Впрочем, на последней стадии квалификации полтавчанки ничего не смогли сделать с итальянской Ромой (0:3, 1:6). Тем временем. состоялась жеребьевка групповой стадии турнира. Состав групп следующий:
- ГРУППА А: Барселона (Испания), Розенгард (Швеция), Бенфика (Португалия), Айнтрахт (Германия).
- ГРУППА В: Лион (Франция), Славия (Чехия), Санкт-Пельтен (Австрия), Бранн (Норвегия).
- ГРУППА С: Бавария (Германия), ПСЖ (Франция), Рома (Италия), Аякс (Нидерланды).
- ГРУППА D: Челси (Англия), Реал (Испания), Хеккен (Швеция), Париж (Франция).
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Формат и история
Первые матчи групповой стадии пройдут 14 ноября. В четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Финал должен пройти 26 мая 2024 в Бильбао.
Действующим чемпионом женской ЛЧ является Барселона, которая в прошлом сезоне в решающем матче одолела немецкий Вольфсбург (3:2). К слову, в этом году волки не попали в группу, проиграв Парижу в квалификации.
Самые титулованные команды женской Лиги чемпионов:
- Лион (Франция) – 8
- Вольфсбург (Германия) – 4
- Айнтрахт (Германия) – 2
- Умеа (Швеция) – 2
- Турбин (Германия) – 2
- Барселона (Испания) – 2
- Арсенал (Англия) – 1
- Дуйсбург (Германия) – 1