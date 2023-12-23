Сказочное Бали: жена футболиста сборной Украины похвасталась отдыхом на солнечном острове

Карина Кочергина показала в соцсетях, как проводит вместе со звездным мужчиной отпуск на индонезийском острове Бали. Предлагаем посмотреть фотографии райского отдыха Владислава с женой.

Правый полузащитник польского Ракува на национальной сборной Украины Владислав Кочергин наконец-то может насладиться долгожданным отпуском. 27-летний футболист вместе с женой Кариной отдыхает на Бали.

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Кочергин вместе с женой отдыхает на Бали

Фотографиями со сказочного острова Карина похвасталась со своими подписчиками на странице в инстаграме. На Бали семья Кочергиных может временно забыть о страшной войне на Родине и спокойно отдохнуть в объятиях друг друга.

Фото с отдыха семьи Кочергиных/Инстаграм Карины Кочергиной

Ракув, за который выступает Владислав Кочергин, является действующим чемпионом Польши. Украинец внес весомый вклад в завоевание его командой золотых наград, забив 8 голов и отдав 3 результативных передачи в 33 матчах чемпионата.

8 сентября 2021 года Кочергин дебютировал за сборную Украины в поединке против национальной команды Чехии. Этот матч пока единственный для Владислава за главную команду нашей страны.