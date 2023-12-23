Правий півзахисник польського Ракува на національної збірної України Владислав Кочергін нарешті може насолодитися довгоочікуваною відпусткою. 27-річний футболіст разом із дружиною Кариною відпочиває на Балі.

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Кочергін разом із дружиною відпочиває на Балі

Світлинами з казкового острова Карина похвалилася зі своїми підписниками на сторінці в інстаграмі. На Балі сім'я Кочергіних має змогу тимчасово забути про страшну війну на Батьківщині й спокійно відпочити в обіймах одне одного.

Фото з відпочинку сім'ї Кочергіних/Інстаграм Карини Кочергіної

Нагадаємо, Ракув, за який виступає Владислав Кочергін, є чинним чемпіоном Польщі. Українець зробив вагомий вклад в здобуття його командою золотих нагород, забивши 8 голів та віддавши 3 результативні передачі в 33 матчах чемпіонату.

Варто знати. 8 вересня 2021 року Кочергін дебютував за збірну України в поєдинку проти національної команди Чехії. Цей матч поки є єдиним для Владислава за головну команду нашої країни.