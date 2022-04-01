Жена Усика показала последствия "русского мира" в ее доме в Ворзеле

Российские оккупанты 27 марта захватили дом непобедимого Александра Усика в Ворзеле Киевской области. Жена боксера Екатерина обнародовала карды со двора.

Жена Александра: Насрали, как всегда

Екатерина Усик показала последствия нахождения российских кафиров на их участке в Ворзеле Киевской области. В своем инстаграме она опубликовала фотографию после "визита" оккупантов.

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Русский мир! Заехал и ко мне! Животные! Просто все испортили, насрали, как всегда!",

– написала в старости Екатерина.



"Визит" оккупантов / Фото из инстаграма Екатерины

Сразу после полномасштабного вторжения России в Украину Усик вернулся домой. До этого боксер находился в Великобритании.

Боксер вступил в территориальную оборону Киевской области.

22 марта стало известно, что правительство Украины разрешило Усику выезд за границу для подготовки к реваншу за титул чемпиона мира с британским боксером Энтони Джошуа.

Усик воспользовался возможностью и уехал из Украины. Он пояснил, что на ринге от него пользы для Украины будет больше, чем в батальоне территориальной обороны.