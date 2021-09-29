Жена Шевченко ярким роликом поздравила мужа с днем рождения: видео
29 сентября 2021 , 22:05Читати новину українською
Источник:инстаграм Кристен Пазик
Известный форвард и бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в среду, 29 сентября, отмечает свой юбилей. Легендарному футболисту исполнилось 45 лет.
Жена экс-тренера сборной Украины Кристен Пазик опубликовала яркий видеоролик в своем инстаграме. Футболиста поздравили крестные дети.
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- Пара познакомилась на вечеринке знаменитого дизайнера Джорджио Армани в 2002 году, а через два года сыграла свадьбу в Вашингтоне.
- Андрей и Кристен воспитывают четырех сыновей Джордана, Кристиана, Александра и Райдера-Габриэля.