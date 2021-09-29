Футбольная карьера Шевченко

За свою карьеру форвард выступал в Динамо Киев, Милане и Челси. В составе Динамо Андрей выигрывал пять чемпионатов, три Кубка и один Суперкубок Украины, а также доходил до полуфинала Лиги чемпионов. В дальнейшем главный турнир Европы стал "своим" для Шевченко.

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В Лиге чемпионов украинец отметился аж 59 голами в 116 играх, что делает его седьмым лучшим бомбардиром в истории турнира. В 2003 году игрок выиграл свой первый и единственный "Ушастый" трофей вместе с Миланом, одолев в финале в серии пенальти Ювентус. Именно украинец тогда поставил точку, забив решающий 11-метровый в ворота Буффона.

Это позволило ему через год выиграть Золотой мяч и стать единственным таким нашим соотечественником в эпоху независимости. Кроме того, в 2005 и 2008 годах Андрей доходил до финала турнира вместе с Миланом и Челси соответственно, однако в обоих случаях его команда проигрывала в серии пенальти (сначала Ливерпулю, а потом – Манчестер Юнайтед).

Наиболее памятные голы Андрея Шевченко: смотрите видео

Топ-10 голов Шевченко за Милан: видео

В 2006-м Шева отправился в Челси и после трех скромных сезонов вернулся в Динамо. Там и закончил карьеру игрока в 2012 году.