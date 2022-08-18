Жена Малиновского сделала неоднозначный намек о предстоящей карьере мужа в Аталанте

Все больше слухов появляется вокруг возможного трансфера Руслана Малиновского из Аталанты. Жена футболиста рассказала об их новом доме в Бергамо.

Роксана Малиновская: Нет ничего важнее семьи и карьеры Руслана

СМИ активно сватают украинского полузащитника в АПЧ. Вроде бы футболистом интересуется Ноттингем Форест, который уже сделал первое предложение, но Аталанта отклонила его. Бергамовскому клубу не понравилась финансовая часть трансфера.

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Однако слухи не утихают. Жена футболиста Роксана Малиновская поделилась с подписчиками в инстаграмме новостью о новом доме, выставив фотографии общих картин. Фанаты Руслана сразу подумали о возможном переходе.



Малиновские переехали в новый дом / Скриншот со стороны жены Роксаны

После чего жена Роксана изложила пояснения по поводу нового дома. На самом деле супруги еще два года назад приобрели дом в Бергамо, где сейчас выступает Малиновский, но только сейчас заехала в обустроенный дом.

Сейчас семья занимается разгрузкой перевезенных вещей. Роксана призналась, что футбольная карьера Руслана является приоритетом для их семей, если тот покинет Аталанту.

Для меня нет ничего важнее семьи и карьеры Руслана. Если он не сможет остаться в Аталанте, то должен найти другое решение. Конечно, нам досадно, но такова футбольная жизнь. Он должен думать о своей карьере профессионального футболиста,

– написала жена полузащитника.

Кроме Ноттингема Фореста за Малиновским следит английский Тоттенхэм. Однако вроде бы сам Руслан не заинтересован в переходе к новичку АПЛ. У него есть другие предложения в Англии и французском чемпионате. Но о какой команде идет речь пока не сообщается.

Аталанта готова рассмотреть предложение относительно Малиновского, если это будет колебаться в пределах 20 – 22 миллионов евро. Контракт Руслана с бергамовским клубом рассчитан до конца июня 2023 года.

Интересно, что главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини тоже подогрел интерес к возможному трансферу украинца.

Карьера Малиновского в Аталанте