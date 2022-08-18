Жена Малиновского сделала неоднозначный намек о предстоящей карьере мужа в Аталанте
Источник:инстаграмм Роксаны Малиновской
Все больше слухов появляется вокруг возможного трансфера Руслана Малиновского из Аталанты. Жена футболиста рассказала об их новом доме в Бергамо.
Роксана Малиновская: Нет ничего важнее семьи и карьеры Руслана
СМИ активно сватают украинского полузащитника в АПЧ. Вроде бы футболистом интересуется Ноттингем Форест, который уже сделал первое предложение, но Аталанта отклонила его. Бергамовскому клубу не понравилась финансовая часть трансфера.
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Однако слухи не утихают. Жена футболиста Роксана Малиновская поделилась с подписчиками в инстаграмме новостью о новом доме, выставив фотографии общих картин. Фанаты Руслана сразу подумали о возможном переходе.
Малиновские переехали в новый дом / Скриншот со стороны жены Роксаны
После чего жена Роксана изложила пояснения по поводу нового дома. На самом деле супруги еще два года назад приобрели дом в Бергамо, где сейчас выступает Малиновский, но только сейчас заехала в обустроенный дом.
Сейчас семья занимается разгрузкой перевезенных вещей. Роксана призналась, что футбольная карьера Руслана является приоритетом для их семей, если тот покинет Аталанту.
Для меня нет ничего важнее семьи и карьеры Руслана. Если он не сможет остаться в Аталанте, то должен найти другое решение. Конечно, нам досадно, но такова футбольная жизнь. Он должен думать о своей карьере профессионального футболиста,
– написала жена полузащитника.
Кроме Ноттингема Фореста за Малиновским следит английский Тоттенхэм. Однако вроде бы сам Руслан не заинтересован в переходе к новичку АПЛ. У него есть другие предложения в Англии и французском чемпионате. Но о какой команде идет речь пока не сообщается.Любопытно! Аталанта готова рассмотреть предложение относительно Малиновского, если это будет колебаться в пределах 20 – 22 миллионов евро. Контракт Руслана с бергамовским клубом рассчитан до конца июня 2023 года.
Интересно, что главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини тоже подогрел интерес к возможному трансферу украинца.
Карьера Малиновского в Аталанте
- Малиновский выступает за Аталанту с середины июля 2019 года. Руслан перешел из бельгийского Гента.
- Украинец хорошо себя зарекомендовал в команде. В прошлом сезоне провел 41 матч, в котором забил 10 голов и сделал 7 ассистов.
- Уже в новом сезоне уже в первом туре сделал голевую передачу в игре против Сампдории. В этом матче Аталанта на выезде одержала победу со счетом 0:2. Руслан появился на поле только на 84-й минуте, но и этого времени хватило украинскому футболисту, чтобы запомниться результативным действием.