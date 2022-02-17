Жена Малиновского попала в скандал из-за высказываний о войне на Донбассе и России

Жена украинского футболиста Руслана Малиновского Роксана опубликовала в соцсети посты, которые вызвали возмущение у читателей. Позже ей пришлось объяснить свои поступки.

Роксана Малиновская выложила у себя в сторис в instagram пост российского блогера, где две руки готовятся к рукопожатию. Одна из них раскрашена в цвета российского флага, вторая – в цвета украинского.

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В этой публикации российский блогер убеждает ,что "если каждый выложит себе в сторис эти две дружеские руки, то до кого-нибудь точно дойдет, что Украина нам не враги, а братья". Правда этого текста почти незаметно в сторис.

После этого Роксана Малиновская выложила скрин переписки с одним из читателей.

А после этого еще несколько. В последнем она объяснила свой поступок.

Целью моих слов было то, что войну не ведут простые люди, а не отрицание войны как таковой. Я также не могу попасть к себе домой уже много лет, и моя семья тоже пострадала. И понятно по какой причине. И я в курсе, что наша страна воюет с Россией и что происходит на Донбассе. Не стоит коверкать, если не хватает ума понять мои мысли. Всем Миранчук и добра. И да, я хочу, чтобы Крым был украинским. Неужели кто-то думает иначе,

– написала Роксана Малиновская.

Правда впоследствии она удалила эти сторис. Вполне возможно, что последний из-за ошибки. Миранчук – это российский футболист, выступающий за итальянскую Аталанту, как и Руслан Малиновский. Вероятно, что Роксана Малиновская писала "всем мира и добра", но из-за автозамены вышло "всем миранчук и добра".

Поэтому впоследствии она записала видео.

Понятное дело, что я, как и все мы, хочу, чтобы у нас в стране наконец-то был мир и покой. И я хочу, чтобы Крым снова стал Украиной, как и все. И я не понимаю, зачем навешивать эти ярлыки. Мне и моей семье Россия никогда не была ни близка, ни родна. Почему вы думаете, что может быть иначе,

– заявила Роксана Малиновская.

Сейчас ее страница в инстаграм закрыта.