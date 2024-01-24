Почему бы не пригласить в сборную японца: первая леди Франции развеселила советом Дешама

Жена президента Франции Брижит Макрон всегда была образцом элегантности и стиля. Кроме того, первая леди следит за игрой миллионов и даже иногда подсказывает тренеру "Ле Бле" Дидье Дешаму.

На прошлой неделе Дидье Дешам и первая леди Франции Брижит Макрон посетили одну из больниц Реймса. Там они пообщались с представителями СМИ, которых интересовали также футбольные вопросы.

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Жена Макрона развеселила Дешама

Один из журналистов поинтересовался у главного тренера сборной Франции, следит ли он за выступлениями Реймса, играющего в Лиге 1.

У меня (в сборной Франции – 24 Канал) нет ни одного игрока из Реймса. Но я смотрю на команду так же, как и на все остальные французские и зарубежные клубы. То, что здесь происходит – очень хорошо,

– ответил Дешам.

Здесь в разговор вмешалась первая леди Франции, которая решила подсказать тренеру, кого можно пригласить из Реймса.

Есть японец, очень хорошо играющий в Реймсе! Как его зовут? Да, Ито, точно. Он очень хорош. Мы должны вызвать его в команду Дидье! Почему бы тебе не взять его?

– сделала совет Брижит Макрон.

Но ответ Дешама, наверное, разочаровал супругу президента Франции.

"Ну, потому что он японец", – со смехом ответил Дешам.

Японцы из Реймса

Отметим, что 30-летний Дзуня Ито играет за Реймс с лета 2022 года. На счету вингера 8 голов в 58 матчах за французскую команду. Также в Реймсе есть еще один японский легионер – Кейто Накамура. Но оба футболиста уже заиграны за главную сборную Японии, а потому не имеют права играть за другие сборные. Такой нюанс не учла первая Франции.