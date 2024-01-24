На минулому тижні Дідьє Дешам та перша леді Франції Бріжит Макрон відвідали одну з лікарень міста Реймс. Там вони поспілкувалися з представниками ЗМІ, яких серед іншого цікавили футбольні питання.

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Один із журналістів поцікавився у головного тренера збірної Франції, чи слідкує він за виступами Реймса, який грає у Лізі 1.

У мене (у збірній Франції, – 24 Канал) немає жодного гравця з Реймса. Але я дивлюся на команду так само як і на всі інші французькі та закордонні клуби. Те, що тут відбувається, – дуже добре,

– відповів Дешам.

Тут до розмови втрутилася перша леді Франції, яка вирішила підказати тренеру, кого можна запросити з Реймса.

Є японець, який дуже добре грає у Реймсі! Як його звуть? Так, Іто, точно. Він дуже хороший. Ми повинні викликати його в команду Дідьє! Чому б тобі не взяти його?,

– зробила пораду Бріжит Макрон.

Але відповідь Дешама, напевно, розчарувала дружину президента Франції.

"Ну, тому що він японець", – зі сміхом відповів Дешам.

Японці з Реймса

Зазначимо, що 30-річний Дзуня Іто грає за Реймс з літа 2022 року. На рахунку вінгера 8 голів у 58 матчах за французьку команду. Також у Реймсі є ще один японський легіонер – Кейто Накамура. Але обидва футболісти вже заграні за головну збірну Японії, а тому не мають права грати за інші збірні. Тож такий нюанс не врахувала перша Франції.