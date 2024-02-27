Жену Довбыка озадачил фанат, который неправильно указал имя Цыганкова: скриншот переписки

Юлия Довбик, жена украинского форварда Жироны Артема Довбыка, показала переписку с футбольным болельщиком. У нее попросили футболку с двумя подписями.

В частности у нее попросили футболку с подписью Артема Довбыка и Виталия Цыганкова. Она отреагировала на просьбу болельщика.

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Жена Довбыка показала переписку с болельщиком

Отметим, что в Жироне нет футболиста с именем Виталий Цыганков. Вероятно, болельщик имел в виду Виктора Цыганкова.

"Вот мне интересно, люди просят футболки с подписями, но банально не знают как зовут человека, чью футболку они просят? Это вообще как? Вызываю объяснительную бригаду", – написала Юлия и своем инстаграме.



Переписка с болельщиком / Скриншот

Статистика игроков в нынешнем сезоне

В текущем сезоне Виктор Цыганков провел 21 матч в чемпионате Испании, отметившись 6 забитыми голами и 3 ассистами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

На счету Артема Довбыка остается 14 забитых мячей и 5 голевых передач в 24 поединках Ла Лиги.

Украинские футболисты продемонстрировали разный уровень игры в матче против Райо Вальекано: Цыганков отметился голом, тогда как Довбик был заметен несколькими неудачными попытками.