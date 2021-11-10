Желтка карточка за празднование гола: арбитр не понял действий экс-игрока Динамо – видео

Парагвайский футбольный клуб Олимпия, за который выступает экс-игрок Динамо Дерлис Гонсалес, в последнее время не радует своих болельщиков хорошими выступлениями. К тому же у команды есть финансовые проблемы, относящиеся к бывшему киевлянину.

Недовольство арбитра

Клуб должен выплатить за переход бывшего "динамовца" более 5 миллионов долларов, иначе будут штрафные санкции.

Смотрите также Человек-дерьмо, – баннер фанатов Милана к экс-игроку после наглого празднования гола: фото

На чемпионате в Клаусуре дела команды обстоят не слишком удачно. Накануне клуб вышел с последнего места, разгромив дома Спортиво Лукеньо со счетом 4:0.

Как раз в этом матче и отличился экс-игрок Динамо Дерлис, он стал автором дубля. Однако больше всего запомнился другой момент – назначение арбитром желтой карточки Гонсалесу после второго гола.

Бывший "динамовец" реализовал пенальти, однако не стал сильно радоваться. Футболист спокойно побежал в угол поля, прижав палец ко рту, указывая на тишину.

Это движение не понравилось арбитру, он расценил этот жест как провокацию и выписал игроку желтую карточку. Дерлис пытался объяснить рефери, что такие празднования для него привычны, однако тот все равно был на своем.

Я пытался объяснить ему, но у него была своя точка зрения. Такое празднование я всегда устраиваю, когда забиваю,

– сказал экс-игрок Динамо.

Для Гонсалеса эта желтая карточка стала четвертой в чемпионате, и если он получит еще одну, его дисквалифицируют.

Видео решения арбитра

Дерлис Гонсалес выступает за Олимпию с февраля 2020 года. За киевское "Динамо" форвард играл в 2015-2018 годах, после чего играл на правах аренды в Сантосе.