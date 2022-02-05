Железный Байер: Бавария в невероятном матче с пятью голами перестреляла Лейпциг

Бавария продолжает удерживать лидерство в Бундеслиге. Мюнхенская команда в матче очередного тура обыграла Лейпциг со счетом 3:2.

Бавария – Лейпциг 3:2

Голы: Мюллер, 12, Левандовский, 44, Гвардиол, 58 (авт.) – Андре Силва, 27, Нкунку, 53

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Хозяева вышли вперед на 12-й минуте, когда счет открыл Томас Мюллер. Через 15 минут Лейпциг восстановил паритет благодаря голу Андре Силвы, на что Бавария ответила мячом Роберта Левандовского "в раздевалку", сообщает 24 канал.

Гол Кристофера Нкунку вновь вернул интригу в поединок, но окончательный счет в пользу Баварии был установлен на 58-й минуте в результате автогола защитника Йошка Гвардиолы.

На 36-й минуте второй гол Томаса Мюллера отменили благодаря работе системы VAR.