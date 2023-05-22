Еще один адвокат Василия: Жан-Клод Ван Дамм вступился за Ломаченко
Источник:Инстаграмм Жан-Клод Ван Дамма
Культовый американский актер Жан-Клод Ван Дамм не согласился с результатом поединка Ломаченко – Хейни. Звезда боевиков прокомментировала решение судей.
Василий Ломаченко потерпел поражение в 12-раундовом поединке с абсолютным чемпионом мира Девином Хейни. Судьи единогласно отдали победу 24-летнему боксеру из США.
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Ван Дамм: Ломаченко победил
Однако многие эксперты и специалисты не согласны с решением судей. К защитникам Ломы присоединился знаменитый актер Жан-Клод Ван Дамм. По его мнению, победу в поединке одержал именно Ломаченко.
Привет, это Жан-Клод Ван Дамм. Разница в 11 лет. Этот парень проиграл. Хейни проиграл. А другой парень, Ломаченко, победил. Все очень просто. Это американская публика, и у них было трое судей из США. Я разбираюсь в боксе и смешанных единоборствах, и он проиграл. Без сомнений. Спасибо,
– сказал Ван Дамм.
Видео комментария Ван Дамма
Ранее олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк назвал главные причины поражения Ломаченко. По мнению титулованного атлета, американцы избрали финансово более привлекательный проект и оставили пояса Хейни.