Еще один адвокат Василия: Жан-Клод Ван Дамм вступился за Ломаченко

Культовый американский актер Жан-Клод Ван Дамм не согласился с результатом поединка Ломаченко – Хейни. Звезда боевиков прокомментировала решение судей.

Василий Ломаченко потерпел поражение в 12-раундовом поединке с абсолютным чемпионом мира Девином Хейни. Судьи единогласно отдали победу 24-летнему боксеру из США.

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Ван Дамм: Ломаченко победил

Однако многие эксперты и специалисты не согласны с решением судей. К защитникам Ломы присоединился знаменитый актер Жан-Клод Ван Дамм. По его мнению, победу в поединке одержал именно Ломаченко.

Привет, это Жан-Клод Ван Дамм. Разница в 11 лет. Этот парень проиграл. Хейни проиграл. А другой парень, Ломаченко, победил. Все очень просто. Это американская публика, и у них было трое судей из США. Я разбираюсь в боксе и смешанных единоборствах, и он проиграл. Без сомнений. Спасибо,

– сказал Ван Дамм.

Видео комментария Ван Дамма

Ранее олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк назвал главные причины поражения Ломаченко. По мнению титулованного атлета, американцы избрали финансово более привлекательный проект и оставили пояса Хейни.

К слову. Жан-Клод Ван Дамм был чемпионом Европы по карате и кикбоксингу в 1979 году в среднем весе среди профессионалов. За свою бойцовскую карьеру он провел всего 55 боев, в которых одержал 53 победы (50 из них – нокаутом, 3 – техническим нокаутом) и 2 раза проиграл по решению судей. В 1982 году Ван Дамм покинул соревнования и выбрал актерскую профессию.