Беленюк прокомментировал отказ Бубки баллотироваться на выборы нового президента НОК

Уже 17 ноября пройдут выборы нового президента Национального олимпийского комитета Украины (НОК). Сергей Бубка не будет бороться за шанс удержаться в кресле главы комитета.

Действующий президент НОК Украины Сергей Бубка неожиданно для всех не подавал свою кандидатуру на предстоящие выборы. Более того, легендарный в прошлом легкоатлет умолчал после 24 февраля. Лишь на восьмой день полномасштабной войны Сергей Назарович заговорил, но назвал все это бедой.

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Беленюк: Долго распространялись слухи, что все будет происходить таким образом

В эксклюзивном интервью 24 каналу один из претендентов на должность главы НОК Жан Беленюк отреагировал на отказ Бубки не участвовать в выборах.

По мнению Беленюка, Национальному олимпийскому комитету Украины нужна "новая и молодая кровь".

"Долго распространялись слухи, что все будет происходить таким образом. Для нас главное, чтобы изменения произошли не просто формально. Нам важны системные изменения в самой организации. Именно поэтому у нас есть программа, которую мы собираемся воплощать. А именно, изменить подход внутри организации к работе, дать второе дыхание", – рассказал борец-депутат.

Открыть некую прозрачность, ответственность за определенные направления тех или иных действующих лиц в НОК. Чтобы это не был бездействующий орган, которым, мне кажется, он сейчас. По крайней мере, об этом мне говорят многие знакомые спортсмены. Я не знаю, как сейчас проанализировать работу НОК. Возможно, она и была, но нам о ней не отчитывались,

– добавил Беленюк.