Беленюк откровенно рассказал, почему не возвращается в спорт после "золота" Олимпиады-2020

На Олимпиаде-2020 в Токио Беленюк стал единственным олимпийским чемпионом Украины. Жан извлек "золото" из греко-римской борьбы.

После самых больших соревнований в жизни любого спортсмена Беленюк не участвовал ни в одном серьезном старте. В эксклюзивном интервью 24 канала Жан рассказал, кому и почему уступил место другому борцу в сборной Украины.

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Беленюк: Это отвлекало меня от тренировочного процесса

"Я уступил свое место Андрею Антонюку, это борец из Тернополя. Он шел вторым номером в отборе. На это есть две причины. Я видел необходимость привлечения к определенной дипломатической и гуманитарной работе. Это отвлекало меня от тренировочного процесса. Я не был готов ни физически. , нет морально к выступлениям на этих соревнованиях", – сказал депутат-борец.

Беленюк рассказал, что до международного старта нужно проделать немало хлопотных работ в тренировочном процессе. По разным причинам Жану не удалось провести много времени на ковре, ведь были другие вопросы, которые были более весомыми для страны и самого борца.

"Это входило в мою планировку"

Жан признался, что перерыв в соревнованиях был в будущем плане после Олимпийских игр в Токио.

Если подходить серьезно к этой подготовке, ехать бороться за медаль, то это системная хлопотная работа. У меня не получилось этого сделать в силу разных причин. Потому я решил не участвовать. Это входило в мою планировку, я собирался взять небольшую паузу после Олимпиады-2020. То, что я выиграл отбор, стало неожиданностью. Так вышло, что тогда моя физическая форма давала мне возможность выиграть его. Но для того чтобы участвовать в чемпионате мира и претендовать на высокое место не была проведена определенная работа,

– ответил олимпийский чемпион-2020.