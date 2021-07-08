Жан Беленюк раскритиковал запоздалое решение о запрете спортсменам ехать в РФ на соревнования

Сборная Украины по пляжному футболу получила право выступить на чемпионате мира. Вот только он состоится в Москве, и Ассоциация пляжного футбола решила отказаться от этой поездки.

Такое решение вызвало неоднозначную реакцию. Одни поддержали решение не отправлять украинскую команду на соревнования в Россию. Но есть и те, кто высказывает мнение, что стоит ехать ради того, чтобы побеждать, и чтобы гимн Украины звучал на территории России.

Напомним Сборной Украины запретили ехать в Москву на чемпионат мира по пляжному футболу

Народный депутат и спортсмен Жан Беленюк поддерживает идею, которой украинским спортсменам не рекомендовано ехать в Россию. Но критикует профильное министерство и Федерации за запоздалую реакцию. Ведь чиновники могли бы раньше высказать свою позицию.

"Уверен, что в первую очередь профильное министерство должно дать четкую позицию относительно таких ситуаций, и уже вместе с федерациями/ассоциациями различных видов спорта принять решение о возможности или невозможности участия в подобных соревнованиях. Считаю недопустимой ситуацию, когда спортсмены, долго готовясь к соревнованиям, не жалея ни сил, ни времени, проходят все этапы отбора, а непосредственно перед соревнованиями им запрещают участвовать! После таких ситуаций действительно могут опуститься руки! Лучше уж заранее принять решение о неучастии в соревнованиях на территории РФ и дать спортсменам время на отдых с родными и близкими и настраиваться на следующие старты", – убежден Жан Беленюк.

Какой пример он привел в 2018 году, когда и сам оказался в похожей ситуации. Тогда чемпионат Европы по борьбе решили провести в Дагестане. И украинским спортсменам сообщили о том, что они туда не поедут, всего за несколько дней до старта.

Почему сборная Украины по пляжному футболу не поедет в Россию