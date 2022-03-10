Жаль, что написать пост россиян заставило отстранение от соревнований, а не война, – Ризатдинова
Источник:инстаграми Анны Ризатиновои
Бронзовый призер Олимпиады-2016 Анна Ризатинова обратилась к российским атлетам, которые возмущены отстранением от международных соревнований. Спортсменка поделилась фотографиями разрушенного Мариуполя.
"Если бы в вашей стране произошла война, вы бы уже не о соревновании думали"
Украинская гимнастка опубликовала в своем инстаграме кадры бомбардировки роддома и детской больницы в Мариуполе. Она возмущена реакцией русских спортсменов.
Читайте также Желаю вам почувствовать всю ту боль, которую мы испытываем сейчас, – Белодед
"Роддом в Мариуполе. Глядя на это фото, вы еще продолжаете возмущаться по поводу не допуска к соревнованиям? Вы понимаете, что это несравнимые вещи?! О каких турнирах идет речь, если Украину бомбят каждый день, и вы скорее всего и не поймете. Если бы в вашей стране произошла война, вы бы уже не о соревнованиях думали, а о выживании", – подчеркнула гимнастка.
Ризатдинова обратилась к россиянам / Фото с инстаграма спортсменки
Жаль, что взять в руки телефон, потратить свое время на то, чтобы написать пост, вас заставило отстранение от соревнований, но не война в соседней стране,
– написала спортсменка.
Ризатдинова обратилась к россиянам / Фото с инстаграма спортсменки
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!