"Если бы в вашей стране произошла война, вы бы уже не о соревновании думали"

Украинская гимнастка опубликовала в своем инстаграме кадры бомбардировки роддома и детской больницы в Мариуполе. Она возмущена реакцией русских спортсменов.

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"Роддом в Мариуполе. Глядя на это фото, вы еще продолжаете возмущаться по поводу не допуска к соревнованиям? Вы понимаете, что это несравнимые вещи?! О каких турнирах идет речь, если Украину бомбят каждый день, и вы скорее всего и не поймете. Если бы в вашей стране произошла война, вы бы уже не о соревнованиях думали, а о выживании", – подчеркнула гимнастка.



Ризатдинова обратилась к россиянам / Фото с инстаграма спортсменки

Жаль, что взять в руки телефон, потратить свое время на то, чтобы написать пост, вас заставило отстранение от соревнований, но не война в соседней стране,

– написала спортсменка.



Ризатдинова обратилась к россиянам / Фото с инстаграма спортсменки

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