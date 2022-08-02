Земля стекловатой: два российских "баскетболиста" ликвидированы в войне против Украины

российские баскетболисты вместо профессиональной деятельности решили принять участие в войне против Украины. За свое решение они поплатились своей жизнью.

Каждый день Россия терпит потери в войне против Украины. Наши защитники ликвидируют большое количество российских захватчиков. По состоянию на 2 августа известно о 41170 убитых российских военных.

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Среди этих погибших и два "баскетболиста" – дмитрий лагунов и николай багров. Они оба из бурятии.

багров даже выступал за юношескую сборную бурятии. Он работал в тренерском штабе местной детско-юношеской команды. А также выступал на местном уровне за одну из команд.

За эту команду с ним выступал и лагунов. Он сам из забайкальского края, но пик его "карьеры" пришелся именно на улан-удэ.

Как оба этих "баскетболиста" оказались на войне против Украины – не уточняется. По всей вероятности, они решили подписать контракты. Соучредитель проекта InformNapalm Иракли Комахидзе указывает, что они могли быть контрактниками 11-й одшбр из улан-удэ. Эта бригада понесла немалые потери в Украине.