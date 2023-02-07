"Наше здание выдержало": лучшая волейболистка Украины пережила землетрясение в Турции

Мир приходит в себя от жуткого землетрясения, которое 6 февраля произошло на Юге Турции и Сирии. В эпицентре крушения находилась украинская волейболиста Олеся Рыхлюк.

Украинская спортсменка на собственной шкуре пережила все ужасы землетрясения в Турции. Олеся Рыхлюк на своей странице в инстаграмме призналась, что получила много сообщений от друзей и знакомых, которые спрашивали, как она себя чувствует.

К теме Мощные землетрясения в Турции и Сирии: количество жертв возросло до более чем 4 200 человек

Рихлюк: Это было ужасно, очень ужасно

Волейболистка рассказала, что во время сильнейшего землетрясения ее дом устоял. Пока украинка остается дома и выражает искренние соболезнования всем, кто стал жертвой страшной катастрофы.

Вот последствия сегодняшнего землетрясения. Это было ужасно, ужасно. Получаю много уведомлений: как ты? Друзья, спасибо за ваше беспокойство. Я стараюсь быть в порядке. Ночь была сложная. Слава Богу, наше здание выдержало. Я решила оставаться дома. Мои искренние соболезнования всем пострадавшим,

– написала украинская волейболистка.



Рыхлюк пережила землетрясение / Скриншот из инстаграмма Олеси

Напомним, что Рыхлюк выступает за турецкий волейбольный клуб Чукурова, базирующийся в Адане. Именно этот город стал одним из десяти, сильно пострадавшим от землетрясения.

Кто такая Олеся Рыхлюк

35-летняя украинская волейболистка, с 2017 года выступающая исключительно в Турции.

До этого поиграла за Джинестру, итальянский Деспар, турецкий Бешикташ, Алтос из Южной Кореи.

В 2017 вернулась в Бешикташ.

Далее в ее волейбольной карьере были Галатасарай и Кузейбор.

С 2022 года Рыхлюк выступает за Чукурова.

В 2022 году стала лучшей волейболисткой Украины.

В сборной Украины, куда вернулась в 2018 году, выступает на диагональной позиции.

Участница двух волейбольных Евро – в 2019 и 2021 годах.