Фанаты Трабзонспора посвятили щемящий перфоменс спасателям в Турции

Трабзонспор 16 февраля принимал швейцарский Базель в рамках первого матча 1/16 финала Лиги конференций. Болельщики турецкого клуба устроили трогательный перфоменс, который посвятили спасателям, продолжающим разгребать завалы после землетрясения.

6 февраля ужасное землетрясение всколыхнуло Турцию и Сирию. спасательно-поисковые работы продолжаются до сих пор. К сожалению, под завалами домов остаются люди, у которых с каждой минутой становится меньше шансов на жизнь. Из-за катастрофы погибло уже почти 42 тысяч человек.

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Турецкие фанаты благодарят спасателей за спасенные жизни

Из-за чего на Западе были объявлены дни траура. Спортивные соревнования были перенесены, исключением стал футбол. 16 февраля турецкий Трабзонспор сумел принять дома швейцарский Базель в первом матче 1/16 финала Лиги конференций.

В преддверии стартового свистка отличились фанаты Трабзонспора. Они устроили безумный перфоменс на центральных трибунах стадиона "Медикал Парк Стадиум".

Болельщики турецкого клуба вывесили огромный баннер, посвященный всем спасателям, которые продолжают вытаскивать людей из-под завалов после землетрясения, которое было еще 6 февраля.

Спасатель был запечатлен с ребенком в руках, а рядом с ним фанаты нарисовали служебную собаку. Именно четвероногие помогают спасателям искать людей под разрушенными домами.

Также во время перфоменса болельщики использовали турецкий флаг в руке. Следует особое внимание уделить каске спасателя, где можно увидеть украинский флаг.

Украина даже во время войны против России смогла направить своих спасателей, чтобы помочь Турции спасти как можно больше людей.



Перфоменс в матче Трабзонспор – Базель / Фото с твиттера Erzurumspor FK

Щемящий жест от футболистов Трабзонспора

Также фанаты Трабзонспора вывесили баннер со словами: "Мы будем вместе, вылечим наши раны".

Футболисты Трабзонспора тоже не обошли стороной горе, всколыхнувшее их страну 6 февраля. На 65-й минуте Йенс Ларсен открыл счет в матче и забил, как оказалось позже, победный гол для хозяев. Трабзонспор праздновал победу над Базелем перед поединком в Швейцарии.

Во время празднования гола игроки турецкого клуба развернули футболку, где был изображен национальный флаг их страны, как знак поддержки после ужасного землетрясения.



Футболисты Трабзонспора развернули футболку с флагом Турции / Фото из твиттера Erzurumspor FK

23 февраля Трабзонспор попытается удержать победный счет уже в выездном для себя матче против Базеля.

Отметим, что 16 февраля Турцию всколыхнуло еще одно землетрясение магнитудой 5.1. СМИ пишут, что упали несколько зданий, поврежденных еще с 6 февраля.