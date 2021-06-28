Завтра нас будет 40 миллионов, – Зеленский запустил флешмоб в поддержку сборной

Владимир Зеленский поддержал сборную Украины по футболу, которая во вторник, 29 июня поборется со Швецией за выход в 1/4 финала Евро-2020. Украинский лидер признался, что завтра будет фанатом сборной и проведет с ней все 90 минут матча.

Зеленский обратился к футболистам в формате видеозаписи. Он рассказал, что во время матча вместе со сборной будет петь украинский гимн и кричать после каждого острого момента.

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Привет, дорогая сборная, я – Владимир Зеленский, Президент Украины. Но завтра я буду обычным гражданином Украины, и я буду твоим фанатом. Я буду вместе с тобой все 90 минут,

– заявил украинский лидер.

Президент также признался, что ему очень больно за каждую подножку. И он будет очень радоваться каждому забитому голу.

По словам Зеленского, он будет все эти минуты на поле, "как каждый украинец". Свое эмоциональное выступление украинский лидер подытожил словами "вас на поле не будет 11, нас на поле будет 40 миллионов".

Детали флешмоба

Зеленский призвал украинцев записывать видеообращения к сборной Украины по футболу и выражать слова поддержки.

Хэштеги флешмоба

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#завтра_нас_буде_40_мільйонів

Зеленский запустил флешмоб в поддержку сборной Украины: смотрите видео

Шмыгаль уже поддержал флешмоб

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поддержал флешмоб. В видеообращении к сборной глава Кабмина заявил, что "парни, за вас болеет вся Украина". Он также отметил, что верит в успех украинских игроков.

Вперед, Украина! Вперед – к победе. Слава Украине – Героям слава,

– эмоционально обратился премьер.

Шмыгаль записал обращение к сборной: смотрите видео

Матч 29 июня: главное