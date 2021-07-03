Зеленский предупредил премьер-министра Британии перед матчем Украина – Англия

Президент Украины Владимир Зеленский накануне футбольного матча Украина – Англия извинился перед премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Зеленский в соцсетях заявил премьер-министру Борису Джонсону, что сегодня он не будет болеть за сборную Англии по футболу.

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Зеленский ретвитнул сообщение Джонсона от 29 июня, когда Англия играла против Германии. Тогда матч закончился со счетом 2:0, а британский премьер-министр опубликовал фото, где он радуется победе Англии.

"Извините, Борис Джонсон, но в этот раз я не поддерживаю Англию. Вперед, Украина! Пусть везет в Риме, сине-желтые", – написал президент.

Украина-Англия: когда матч