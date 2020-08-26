Возрожденный криворожский "Кривбасс" проводит свой первый матч в рамках Кубка Украины. В первом предварительном раунде команда играет с "Черкасщиной".

Начало матча задержали почти на час в связи с приездом на игру Президента Украины Владимира Зеленского. Он сделал первый удар в матче, пишет Sport.ua.

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Владимир Зеленский посетил матч "Кривбасса" / Фото: скриншот

"Кривбасс" – "Черкасщина": онлайн-трансляция

"Кривбасс" и просьба Зеленского

В 1999-м и 2000 годах команда занимала третье место в чемпионате. В 2000 году команда дошла до финала Кубка Украины.

В 2013 году клуб лишили профессионального статуса за долги. После этого клуб выступал на любительском уровне в Днепропетровской области.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Новую Каховку заявил о восстановлении "Кривбасса". Этот вопрос он доверил своему соратнику еще с "95-го квартала" Юрию Корявченкову.