Зеленский обсудил с президентом ФИБА проведение Евробаскета-2025 в Украине

В среду, 29 сентября, в Офисе Президента Украины состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом ФИБА-Европа Тургаем Демирелем и главой Федерации баскетбола Украины Михаилом Бродским. Главной темой встречи стала заявка ФБУ на проведение мужского чемпионата Европы-2025 в Киеве и Львове.

Украина претендует на Евробаскет-2025

Президент Европейской баскетбольной федерации во время речи сделал упор на важности выполнения условий участия Украины, как страны-претендента на проведение Евробаскета. Михаил Бродский отметил, что эта заявка и возможность получения права на проведение турнира является крайне важной в контексте развития баскетбола в Украине, как профессионального вида спорта и прогресса национальной сборной.

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Также Тургай Демирель посетил офис Федерации баскетбола Украины и провел отдельную встречу с Михаилом Бродским.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт также отметил важность заявки Украины на проведение масштабного баскетбольного турнира. Легендарный украинский баскетболист, а ныне президент БК Ровно Сергей Лищук отметил, что заявка Украины имеет серьезный потенциал в плане получения поддержки от общественности и безусловно поспособствует популяризации игры.

Президент Украины Владимир Зеленский, который является одним из инициаторов заявки на проведение Евробаскета-2025, поручил Офису Президента Украины проработать совместно с Кабинетом Министров Украины и ФБУ поднятые во время встречи вопросы.



Встреча Зеленского с президентом ФИБА / Фото ФБУ

Что известно о Евробаскете

Напомним, ФИБА утвердила заявку Федерации баскетбола Украины, поэтому Украина вместе с Кипром, Финляндией, Латвией, Венгрией и Россией будет бороться за право провести турнир.

42-й чемпионат Европы состоится в сентябре 2025 года в четырех странах – по системе, которая впервые и удачно была введена ФИБА в 2015 году. Как и ранее, одна из четырех стран-хозяек будет принимать и финальную стадию – плей-офф и медальные матчи Евробаскета.

Стран, которые кроме группового раунда также претендуют и на проведение решающей стадии чемпионата Европы, четыре. Среди них Украина, которая будет конкурировать за это право с Латвией, Венгрией и Россией.

Для получения прав на проведение турнира в Украине должны быть построены две современные спортивные арены. Для матчей группового раунда вместимость зала должна быть не менее 10 тысяч мест, а для финального поединка – не менее 15 тысяч.

Федерация баскетбола Украины определила два города, которые будут претендовать на проведение матчей Евробаскета-2025 – это Киев и Львов.