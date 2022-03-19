Сборная Украины объявила состав на матч Кубка Билли Джин Кинг против США
19 марта 2022 , 13:45Читати новину українською
Источник:btu.org.ua
Федерация тенниса Украины объявила состав женской команды на матч Кубка Билли Джин Кинг против США. В составе женской сборной Украины на матче против США пять теннисисток. Возглавляет список Украины Элина Свитолина.
Поединки пройдут 16 – 17 апреля в городе Эшвилл (штат Северная Каролина, США) и по выбору американской стороны они будут проходить на хардовом покрытии.
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Состав Украины
- Элина Свитолина (первая ракетка Украины, №18 WTA);
- Марта Костюк (третья ракетка Украины №54 WTA);
- Екатерина Завацкая (восьмая ракетка Украины, №210 WTA);
- Людмила Киченок (№30 парного мирового рейтинга парного);
- Надежда Киченок (№37 парного мирового рейтинга парного).
Капитаном команды является Ольга Савчук.Украина вышла в квалификацию Кубка Билли Джин Кинг по итогам встречи против Японии, в которой выиграла со счетом 4:0. И приблизилась к попаданию в финал Кубка Дэвиса – для этого нужно победить США.