Сборная может очень хорошо справляться без кого-либо, – Зинченко о кадровых потерях сине-желтых

Александр Зинченко поделился мнениями об отсутствии ключевых игроков в матче с Шотландией из-за травм. Он считает, что даже несмотря на отсутствие мировых звезд, команда выкладывается на все 100%.

Зинченко: В каждой игре ожидаем результата

В рамках перенесенного первого тура Лиги наций подопечные Александра Петракова встретились с Шотландией, которую уже раньше обыгрывали, правда, в рамках отбора на Чемпионат мира-2022. В настоящее время обе сборные лидируют в группе Лиги наций, поэтому именно ближайший поединок может стать одним из решающих.

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Сборная может очень хорошо справляться без всякого, потому что я уже много раз говорил, что у нас нет незаменимых звезд. В каждой игре ожидаем результата. Есть кем заменить любого. Совершенно не переживаю. Я очень хорошо знаю ребят, коллектив, тренерский штаб. Уверен, что они отдадут свои 100% и достигнут результата,

– сказал Зинченко о кадровых потерях.

В украинца спросили, общался ли он с Тирни об игре с Украиной.

"Мы были в массажной комнате вместе. Я записал видео с ним и отправил Мудрику, чтобы он несколько раз ходил на его фланг и хорошо погонял. Все мы хорошо знаем скорость Миши, он понял мою задачу. Увидим сегодня, насколько он справится", – добавил Саша.

Зинченко также из-за травмы не сможет сыграть в сентябрьских матчах Лиги наций. Игрок лондонского Арсенала во время тренировки в клубе получил повреждение икроножной мышцы, на лечение и восстановление после которой потребуется около двух недель.