Пропустив семь месяцев из-за травмы: защитник Шахтера и сборной Украины вернулся в строй

Игорь Йовичевич получил хорошие новости из лазарета команды. Виктор Корниенко понемногу приходит в себя от своей травмы.

Защитник "горняков" вернулся в общую группу Шахтера. Виктор Корниенко пропустил семь месяцев футбола из-за страшной травмы.

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Долгожданный возврат

В августе 2022-го года в матче 2-го тура УПЛ против Кривбасса Корниенко столкнулся с соперником и порвал переднюю крестообразную связку коленного сустава. Виктора прооперировали в Риме 5 сентября. Врачи прогнозировали возвращение защитника перед стартом второй части сезона, однако возобновление защитника на футбольное поле немного затянулось. О своем камбеке левый фулбек "горняков" известил в своих социальных сетях.

Настал этот день, и я вернулся в общую группу. Очень тяжел был период, впереди еще очень много работы. Один шаг сделан, остался еще один. Работаю дальше, двигаюсь к поставленной цели,

– написал Корниенко.

Карьера левого защитника