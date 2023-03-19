Пропустив семь месяцев из-за травмы: защитник Шахтера и сборной Украины вернулся в строй
Источник:Инстаграмм Виктора Корниека
Игорь Йовичевич получил хорошие новости из лазарета команды. Виктор Корниенко понемногу приходит в себя от своей травмы.
Защитник "горняков" вернулся в общую группу Шахтера. Виктор Корниенко пропустил семь месяцев футбола из-за страшной травмы.
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Долгожданный возврат
В августе 2022-го года в матче 2-го тура УПЛ против Кривбасса Корниенко столкнулся с соперником и порвал переднюю крестообразную связку коленного сустава. Виктора прооперировали в Риме 5 сентября. Врачи прогнозировали возвращение защитника перед стартом второй части сезона, однако возобновление защитника на футбольное поле немного затянулось. О своем камбеке левый фулбек "горняков" известил в своих социальных сетях.
Настал этот день, и я вернулся в общую группу. Очень тяжел был период, впереди еще очень много работы. Один шаг сделан, остался еще один. Работаю дальше, двигаюсь к поставленной цели,
– написал Корниенко.
Карьера левого защитника
- Виктор Корниенко – питомец донецкого Шахтера. Именно в "горняках" левый защитник начал свой профессиональный путь, однако, как обычно, в свое время выступал на правах аренды за Мариуполь. За "кротов" Виктор провел 30 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 4 ассиста.
- Корниенко также выступал за юношеские сборные Украины, а в 2019 году с командой "сине-желтых" U-20 становился чемпионом мира. За основную сборную Виктор провел два поединка, отличившихся одним голом.
- Transfermarkt оценивает левого фулбека в 2,5 миллиона евро.