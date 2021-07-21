Защитник Шахтера Бондарь женился на журналистке Даше Савиной: фото

Защитник донецкого Шахтера Валерий Бондарь решил узаконить свои отношения с журналисткой Дашей Савиной. 21 июля пара поженилась.

Даша Савина выложила на своей странице в инстаграме первые фотографии со свадьбы с футболистом Валерием Бондарем. О том, что пара женится, стало известно за несколько дней до этого.

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Среди гостей свадьбы было немало игроков Шахтера. Среди них вратари Андрей Пятов и Анатолий Трубин. А также защитник Сергей Кривцов, полузащитники Тарас Степаненко и Евгений Коноплянка.

Во время Евро-2020 Даша Савина работала на канале "Футбол 1/2/3".

Свадьба состоялась в Mayachok Event Hall. Именно там, к слову, состоялось празднование свадьбы футболиста Александра Зинченко с другой журналисткой каналов "Футбол" Владой Седан.