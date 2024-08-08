Впечатлил со старта: защитник Ромы оценил уровень Довбика после первых тренировок с "волками"

В пятницу, 2 августа, произошел пока самый громкий переход украинского футболиста в нынешнее трансферное окно. Артем Довбик перешел из Жироны в Рому.

Уроженец Черкасс подписал соглашение с "волками" до 30 июня 2029 года. Он уже даже успел дебютировать за римский клуб в контрольном матче с Олимпиакосом, куда перешел другой украинский нападающий Роман Яремчук.

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Довбик поразил одноклубника на тренировках

Первые дни в новом коллективе для Артема Довбика прокомментировал защитник Ромы Эван Ндика. Он оценил новичка команды и поделился своими впечатлениями от качеств украинца.

"Пока что я провел с ним лишь 2-3 тренировки, но их было достаточно, чтобы я мог сказать, что он очень сильный центрфорвард. Я в этом уверен. Это касается и других наших новичков – Энцо Ле Фе и Матиаса Соуле.

Это также сильные футболисты, техничные. Я уверен, что они помогут нам выступить лучше, чем в прошлом сезоне. Мы помогаем им адаптироваться. Я говорю на французском, поэтому помогаю Энцо, а Пауло Дибала и Леандро Паредес опекают Соуле. Это замечательная группа игроков, мы поможем всем интегрироваться как можно быстрее", – сказал Ндика.

. Трансфер Артема Довбика стал самой дорогой продажей Жироны в истории. Римский клуб заплатил за форварда, по инсайдерской информации, 35 миллионов евро и еще 5 прописаны в виде бонусов.

Отметим, что следующий контрольный матч Рома проведет 10 августа в 19:00. На "Гудисон Парк" состоится украинское дерби с Эвертоном Виталия Миколенка.