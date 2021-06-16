Защитник Германии Рюдигер курьезно укусил соперника в матче Евро-2020 с Францией: видео

Франция 15 июня сыграла в одном из центральных матчей 1-го тура Евро-2020 против Германии. Защитник немецкой команды Антонио Рюдигер попытался укусить игрока соперника.

Попробовал соперника на вкус

Первая часть матча Франция – Германия запомнилась не только курьезным автоголом немецкого футболиста, но и выходкой еще одного немецкого центрбека Антонио Рюдигера. В конце первой 45-минутки защитник немецкой сборной укусил за спину полузащитника Франции Поля Погба. Возможно, немецкий игрок непреднамеренно сделал это. После этого Рюдигер сзади обнял соперника.

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В этот момент всю боль инцидента можно было прочитать на лице француза, выступающего за Манчестер Юнайтед. Испанский арбитр, который судил этот матч, Карлос дель Серро сыграл очень пассивно в этом эпизоде. Рефери даже не показал Рюдигеру предупреждение. Хотя такие моменты тянут даже на красную карточку.

Центральный поединок 1-го тура чемпионата Европы-2020 завершился минимальной победой французов (1:0). Хотя счет на табло мог быть совсем иной. Судья дважды отменил взятие ворот от Франции. Сначала Килиан Мбаппе накрутил нескольких защитников Германии и пробил под перекладину. А уже в конце матча отличился Карим Бензема. Но оба гола были отменены из-за офсайдов. Единственный и победный гол забил даже не игрок Франции, а Германии. В собственные ворота мяч срезал защитник Матс Хуммельс

Интересно, что после поединка Рюдигер и Погба тепло поздравили друг друга как будто этого скандального эпизода и не было. Кажется, немецкий защитник – пылкий фанат нападающего Луиса Суареса. Уругваец не раз отмечался такими выходками на футбольном поле. За свою карьеру форвард укусил 8 футболистов соперника.

Видео, как Рюдигер укусил Погба (момент с 39:07)