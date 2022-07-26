Защитник Динамо вспомнил выступления за Фенербахче, куда его отправил Шахтер

Александр Караваев является воспитанником донецкого Шахтера. Хотя сейчас он выступает за киевское Динамо. Но в его карьере был период выступавлений за Фенербахче, против которого ему придется сыграть 27 июля.

Караваев сыграет в мачте Фенербахче – Динамо, которое состоится 27 июля в Стамбуле. Сайт 24 канала проведет онлайн-трансляцию этого матча.

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Для Караваева это будет не первый матч на стадионе "Шюкрю Сараджоглу" в Стамбуле. Ведь в сезоне 2016/2017 он здесь выступал именно в составе Фенербахче. Тогда Шахтер, которому и принадлежали права на игрока, отправил его в январе 2017 года в аренду к "желтым канарейкам". Но добиться значительных успехов Караваеву там не удалось. С начала он еще выходил на матчи и даже забил гол в кубковой игре. Но уже с февраля не попадал в заявку на игру чемпионата Турции (за исключением двух последних матчей). Так что до конца сезона в его активе было всего шесть матчей за Фенербахче. Но с командой он стал бронзовым призером чемпионата.

"Хотя провел в Стамбуле непродолжительный период, но очень хороший. Мне здесь все нравилось – красивый город, страстные болельщики. Всегда чувствовал поддержку, поэтому для меня тот период карьеры был приятным. Кроме того, это был мой первый переход в иностранный клуб за пределами Украины", – рассказал Александр Караваев.

Далее в его карьере снова были выступления за луганскую Зарю, а летом 2019 года – переход в Динамо. Именно с киевским клубом Караваев постарается пробиться в Лигу чемпионов в этом сезоне. Для этого нужно побеждать Фенербахче 27 июля в Стамбуле.