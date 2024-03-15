Защитник Динамо сделал предложение любимой: романтические фото: романтические фото
Источник:Максим Дячук
Защитник киевского Динамо Максим Дячук сделал предложение своей девушке. Он опубликовал в своих соцсетях романтические фото.
Футболист организовал романтическое признание свои возлюбленной, и услышал такой желанный ответ от нее. Его девушку зовут Мария.
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Романтическое предложение
"Война научила нас ценить каждый момент нашей жизни . Я хочу, чтобы все эти моменты были связаны с тобой. Я всегда буду рядом и тысячу раз скажу, что ты самый лучший! С сегодняшнего дня и навсегда – ДА!" – написала невеста.
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Интересно, что пара начала отношения по меньшей мере с 2021 года. Именно тогда они впервые опубликовали свое совместное фото в социальных сетях.
В этом сезоне Дячук стал играть чаще за первую команду киевлян и даже сумел забить свой первый гол за главную команду Динамо.
Что известно о футболисте
- Отметим, что 20-летний Максим Дячук является воспитанником раховской футбольной школы.
- В 2019 году он присоединился к киевскому Динамо и выступал за молодежный состав.
- В 2022 году он находился в аренде в Александрии, за которую сыграл в шесть матчей. Кроме того, он провел восемь матчей за сборную Украины U-17.