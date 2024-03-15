Защитник Динамо сделал предложение любимой: романтические фото: романтические фото

Защитник киевского Динамо Максим Дячук сделал предложение своей девушке. Он опубликовал в своих соцсетях романтические фото.

Футболист организовал романтическое признание свои возлюбленной, и услышал такой желанный ответ от нее. Его девушку зовут Мария.

Смотрите также Динамо вплотную приблизилось к лидерам УПЛ: киевляне на заснеженном поле переиграли Зарю – видео

Романтическое предложение

"Война научила нас ценить каждый момент нашей жизни . Я хочу, чтобы все эти моменты были связаны с тобой. Я всегда буду рядом и тысячу раз скажу, что ты самый лучший! С сегодняшнего дня и навсегда – ДА!" – написала невеста.

Мария показала фото и видео с романтического вечера: смотреть

Интересно, что пара начала отношения по меньшей мере с 2021 года. Именно тогда они впервые опубликовали свое совместное фото в социальных сетях.

В этом сезоне Дячук стал играть чаще за первую команду киевлян и даже сумел забить свой первый гол за главную команду Динамо.

Что известно о футболисте