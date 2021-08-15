Защитил пояс: Ортис уничтожил соперника из Литвы после пяти нокдаунов – видео

В ночь с 14 на 15 августа Вирджил Ортис вышел на ринг против литовца Эгидиюса Каваляускаса. Американец защитил титул в полусреднем весе за титул WBO International.

Мощная защита титула

23-летний Вирджил Ортис был фаворитом поединка. Американец противостоял на 10 лет старшему сопернику из Литвы. Уже во втором раунде фаворит побывал на канвасе. Судья не обращал внимания на падение и сигнализировал продолжать бой.

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Уже в следующем раунде Эгидиюс Каваляускас побывал на канвасе – первый нокдаун из 5-ти в поединке. Американец продолжил штурмовать атаками литовца и завершил бой в 8-м раунде. Произошло это аж после пятого нокдауна, когда американец ударил в корпус соперника – победа Ортиса техническим нокаутом.

Вирджил просто разгромил литовца. Судейские записки во всех 8-ми раундах– 18:9, 21:14, 14:13, 17:8, 17:5, 10:8, 21:12, 30:6. Интересно, что наиболее равный счет был в том раунде, когда Эгидиюс впервые побывал на канвасе.

Ортису удалось защитить титул и остаться непобедимым боксером. После триумфа 23-летний Вирджил заявил, что готов выйти на ринг против чемпиона WBO Теренса Кроуфорда. 33-летний американец также имеет в своем активе победу нокаутом над Каваляускасом.

Ортис – Каваляускас видеообзор боя