Третья зарплата в команде: СМИ раскрыли зарплату Александра Зинченко в Арсенале

Украинца высоко оценивают в новом клубе, за который из-за травмы пока сыграл всего шесть матчей. Александр получает больше полумиллиона фунтов в месяц.

Этим летом лидер сборной Украины Александр Зинченко сменил клубную прописку. Полузащитник перешел из Манчестер Сити в Арсенал, его трансфер оценивают в 30 миллионов фунтов.

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Тем временем в СМИ попала информация об условиях оплаты труда украинца. По данным ресурса Spotrac, 25-летний игрок получает 150 тысяч фунтов еженедельно.

Таким образом, получается, что годовая зарплата Александра в Арсенале составляет 7,8 миллиона фунтов. Это третий показатель для лондонского клуба, ведь больше получают только Томас Партей (10,4 миллиона) и другой пожилой новичок Габриэл Жезус (13,8 миллиона).

Смазан старт украинца

Отметим, что Зинченко стал игроком основы в команде Артеты и даже отдал ассист в дебютном поединке. Однако травма в сентябре выбила украинца из игрового ритма на долгий срок.

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Александр пропустил уже восемь матчей "канониров" подряд, однако уже вернулся в общую группу. На левом фланге обороны украинец конкурирует с шотландцем Тирни и японцем Томиясу, номинально правым защитником.

Арсенал успешно начал этот сезон в АПЛ. Подопечные Артеты выиграли 10 из 12 матчей чемпионата и возглавляют турнирную таблицу, опережая Манчестер Сити на два балла.