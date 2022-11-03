Цього літа лідер збірної України Олександр Зінченко змінив клубну прописку. Півзахисник перейшов з Манчестер Сіті в Арсенал, його трансфер оцінюють у 30 мільйонів фунтів.

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Тим часом, у ЗМІ потрапила інформацію щодо умов оплати праці українця. За даними ресурсу Spotrac, 25-річний гравець отримує 150 тисяч фунтів щотижня.

Таким чином виходить, що річна зарплата Олександра в Арсеналі становить 7,8 мільйона фунтів. Це третій показник для лондонського клубу, адже більше отримують лише Томас Партей (10,4 мільйона) та інший літній новачок Габріел Жезус (13,8 мільйона).

Змазаний старт українця

Відзначимо, що Зінченко одразу став гравцем основи у команді Артети і навіть віддав асист у дебютному поєдинку. Однак травма у вересні вибила українця із ігрового ритму на довгий строк.

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Олександр пропустив вже вісім матчів "канонірів" поспіль, проте вже повернувся до загальної групи. На лівому фланзі оборони українець конкурує із шотландцем Тірні та японцем Томіясу, який номінально є правим захисником.

Арсенал успішно почав цей сезон в АПЛ. Підопічні Артети виграли 10 з 12-ти матчів чемпіонату та очолюють турнірну таблицю, випереджаючи Манчестер Сіті на два бали.