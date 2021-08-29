Заря – Ворскла: онлайн-трансляция матча УПЛ

Центральным матчем 6-го тура УПЛ является встреча Зари и Ворсклы. В прошлом сезоне обе команды финишировали в первой пятерке.

В этом сезоне лучше на поле смотрится Ворскла. В чемпионате полтавчане пока без поражений – три победы и две ничьи.

Зато Заря уже дважды проиграла – Александрии и Динамо. При этом в домашнем матче. В Запорожье команда неожиданно сыграла вничью и против Миная. Зато дважды победила Заря на выезде – Ингулец и Мариуполь.

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Кроме того, Заря дважды проиграла в квалификации Лиги Европы. И не смогла пробиться в групповой этап ЛЕ. Зато выступит в группе Лиги конференций. В квалификации этого турнира выступала и Ворскла, но не смогла обыграть финский КуПС.

В случае победы Ворскла будет в топ-3 турнирной таблицы. Заря же может рассчитывать на седьмое место.

Матч Заря – Ворскла начнется в 19: 30.

Онлайн-трансляция матча Заря – Ворскла